Britney Spears agradece al movimiento #FreeBritney: "Creo que me salvaron la vida"

La cantante Britney Spears hizo su primera declaración en video a sólo días desde que se anuló la tutela legal que pesaba sobre su persona desde hace más de un década, con la mayor parte del tiempo con su padre como responsable de su legado.

Y las primeras partes de la ahora libre cantante fueron para el movimiento #FreeBritney, el colectivo impulsado por sus fanáticos alrededor del mundo que buscaba la anulación definitiva del tutelaje de la cantante, buscando su libretad para tomar decisiones sobre su vida pública y privada, además de la administración de su carrera.

"El movimiento #FreeBritney... ustedes son lo máximo", comentó personalmente en el clip que fue publicado por medio de su Instagram.

A ello añadió que "honestamente, mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo, y no fui capaz de hablar o decir nada... Sinceramente, creo que me han salvado la vida, en cierto modo. Al cien por cien".

"No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente".

"Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto", puntualizó

La iniciativa data de 2009 cuando la fanática de Spears, Megan Radford, tomó la iniciativa para advertirle al mundo sobre la compleja situación en la que se encontraba Britney, ya que era su padre Jamie Spears quien administraba un patrimonio que se alzaba hasta los 60 millones de dólares.

Britney Spears al cierre manifestó que "mi voz fue ahogada durante mucho tiempo", pero "ustedes han sensibilizado al público". Por eso, "yo creo que me han salvado la vida".

Britney Spears: ¿Qué dijo sobre su familia?

Britney Spears acompañó el video de elogios para sus fans con un duro texto dirigido a su familia.

Allí postuló que "al despertarme cada mañana, sigo estupefacta de lo que mi familia y la tutela me han hecho".

"Es desmoralizador y degradante", recalcó sobre las sensaciones que le deja el trato recibido por más de 10 años. "Y no hablo de lo que me han hecho pasar por lo que deberían estar en la cárcel ... incluida mi madre practicante".

Spears advirtió que no guardará silencio, "no he olvidado nada".