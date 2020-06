Nickelodeon alza Bob Esponja como ícono de la comunidad LGBTQI+

Bob Esponja es uno de los personajes más reconocibles de la galería de producciones de Nickelodeon y este fin de semana fue la misma cadena televisiva la que prácticamente confirmó que esa figura cuadrada que vive en una piña bajo el mar pertenece a la comunidad LGBTQI+.

O al menos así lo asumió la mayoría de las personas que vieron el tuit publicado en la cuenta oficial de Nickelodeon en Twitter, donde se envió un mensaje para conmemorar el mes de la diversidad sexual.

"Celebrando el orgullo con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses", escribieron en la cuenta, junto a una colección de tres fotos con personajes coloreados con el arcoiris de la bandera de la diversidad.

En las fotos aparece Korra de "The Legend of Korra", quien es bisexual; el actor transgénero Michael D. Cohen, protagonista de "Henry Danger"; y también el querido Bob Esponja.

El tuit hizo que los nombres de las figuras en las fotografías se convirtieran en los temas más comentados, especialmente el de la esponja marina. Además, alcanzó casi 108 mil retuits y casi 319 mil "me gusta".

Algunos usuarios celebraron que este tuit sobre Bob Esponja era la confirmación de algo que ya sabíamos, compartiendo distintas imágenes de la serie:

Spongebob gay? I mean he literally had a baby with Patrick pic.twitter.com/RMLVUomVsL