Blazzt y su disco: "Se titula Black Visa y se mantendrá en diversos géneros urbanos"

Bastián Montero, mejor conocido como Blazzt, habló en exclusiva con RedGol y se refirió al freestyle en tiempos de cuarentena. Además, reveló el nombre de su próximo disco y dio pistas del estilo.

"En su mayoría es virtual, mucha gente en los torneos de Discord y algunos aprovechando la cuarentena para subir su nivel entrenando en casa. Para los jueces, inexistente", aseguró sobre la actividad del freestyle durante las semanas de confinamiento.

Sobre su función como juez en FMS Internacional y Chile, Blazzt asegura que aún le falta por mejorar: "Fui de menos a más. Aún considero que no domino el formato, porque es bastante cuantitativo y me cuesta calificar cada 4x4, pero nada que me aprobleme en exceso".

Por ello, Bastián quiere seguir conociendo más jueces cuando pueda viajar y reveló sus planes a futuro. "Poder sobrevivir con algún proyecto virtual que me genere ingresos, estoy haciendo mucha música y espero liberar pronto mi nuevo disco... Cuando vuelvan los vuelos internacionales me gustaría viajar a los países que aún no visito y conocer a más jueces", manifestó.

En esa misma línea, contó sus proyectos musicales próximos: "El disco se titula Black Visa, no puedo revelar aún de cuantos tracks será pero se mantendrá en diversos géneros urbanos, versátil pero homogéneo".

Por último, Blazzt fue bien crítico con el público de las batallas de freestyle y reveló lo bonito y feo de su participación en la Gira DEM. "No anduve con la gira DEM, jajaja. Sólo me los tope de casualidad en Rancagua y Pichilemu, lo bonito fue el apoyo de la gente y lo feo que muchas de esas personas no apoyan a sus eventos locales", sentenció.