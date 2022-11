Pantera Negra: Wakanda Para Siempre llega cargada de acción y emoción, principalmente por la ausencia de Chadwick Boseman en el rol principal. Pero no por eso la historia es menos atractiva. Aunque siempre está las incógnitas ahí: ¿Acaso Black Panther 2 tiene escenas post-créditos? ¿Cuántas son? ¿Qué significan?

Ahora la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.