Protagonista de I May Destroy You se suma a Black Panther 2

La actriz de la miniserie de HBO I May Destroy You Michaela Coel es la más reciente adición al elenco de Black Panther 2, o como es conocida ahora Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la exitosa entrega que Marvel estrenó en 2018.

Según Variety, como es usual, los detalles del personaje que Coel interpretará se mantienen en secreto, pero fuentes cercanas a la producción aseguraron que la intérprete ya se reunió con el director Ryan Coogler en los Pinewood Studios de Atlanta.

Michaela Coel irrumpió en la escena hollywoodense tras el estreno de I May Destroy You, producción que no sólo protagonizaba, sino que también dirigió y escribió. La historia sigue a una escritora que intenta superar el trauma de haber sido violada, en el contexto de una Londres actual.

Sin embargo, previamente Coel había tenido otros roles en producciones como Black Mirror y Chewing Gum, de Netflix, además de las películas Been So Long y Star Wars: The Last Jedi.