La nueva apuesta cinematográfica de DC Comics llegó a las salas chilenas. Black Adam promete cambiar la jerarquía de poder que se ha visto hasta ahora en pantalla, promesa que se sustenta sobre todo en el material extra. Pero ¿Cuántas escenas post-créditos tiene la película y qué significan? Aquí en RedCarpet de RedGol te contamos...

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam (Dwayne Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

Aparte de Johnson, el elenco de la producción también cuenta con Aldis Hodge (City on a Hill, One Night in Miami) como Hawkman, Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré) como Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life, Una pareja explosiva 3) como Adrianna, Marwan Kenzari (Asesinato en el Expreso de Oriente, La Momia) como Ishmael, Quintessa Swindell (Instintos Ocultos, Trinkets) como Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) como Amon, y Pierce Brosnan (Mamma Mia! y James Bond) como Dr. Fate.

La entrega es una aventura de la proporciones y, como se ha revelado esta semana, abrirá las puertas hacia una nueva etapa narrativa en el cine para los personajes de DC Comics.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Black Adam y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Black Adam | ¿Tiene post-créditos? ¿Cuántas son?

La nueva película de DC Comics tiene material extra que, a diferencia de la tendencia en Marvel, se trata de sólo UNA escena post-créditos, aunque con implicancias de proporciones.

Para ser más exactos, este pasaje llega en medio de los créditos de la película, en circunstancias en que Teth Adam logró evitar que Sabacc se apropiara del trono de Kahndaq y se establece como protector de la ciudad, insinuando su nuevo apodo.

Una vez concluidos los créditos animados, la escena abre con un dron ingresando a lo que queda de la sala del trono de Kahndaq, para entregar para presentar Amanda Waller (Viola Davis) de manera holográfica con un mensaje para Black Adam.

Se da el siguiente diálogo:

- OK, Black Adam. Mi nombre es Amanda Waller. Felicitaciones, tienes mi atención. Esta será tu única advertencia. Si no quieres quedarte en mi prisión, está bien; Kahndaq es tu prisión ahora. Si pones un pie fuera, no vivirás para lamentarlo.

- No hay nadie en este planeta que pueda detenerme- responde Black Adam.

- Puedo cobrar un favor y enviar a gente que no es de este planeta.

- Mándalos a todos.

- Como desees...

Entonces, Black Adam destruye el dron y de entre el humo de la explosión aparece nada menos que el Superman de Henry Cavill, con el traje clásico azul y rojo, con el logo de la esperanza resplandeciente en su pecho.

"Ha pasado un tiempo desde que alguien ha puesto así de nervioso al mundo. Black Adam deberíamos hablar", dice Superman, con un esbozo del tema clásico del personaje creado por John Williams, mientras el personaje de Dwayne Johnson lo mira desafiante.

Black Adam | ¿Qué significa la escena post-créditos?

Según informó The Hollywood Reporter, Superman así como Cavill no estaban en los planes iniciales para aparecer Black Adam.

La idea surgió durante una ronda de regrabaciones de la película a principios de este año aparentemente impulsada por Dwayne Johnson, pero Walter Hamada, el ejecutivo que este 19 de octubre dejó definitivamente su puesto en Warner Bros. y que había encabezado DC Films durante los últimos cuatro años, esforzándose por llevar a DC más allá de la era de Zack Snyder, rechazó el cameo.

Lo que pasa es que Hamada tenía sus propios planes para el personaje, uno de ellos era presentar un Superman negro con una historia de varias décadas escrita por el escritor Ta-Nehisi Coates, reconocido por recientemente crear un alabado arco para black Panther, cargado de implicancias raciales y políticas.

Después de que Hamada dijo que no, Johnson saltarse al ejecutivo y se dirigió directamente a los responsables de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pam Abdy, quienes le dieron el visto bueno.

Así, se produjo una furiosa ronda de negociaciones antes del Día del Trabajo, fecha límite en la que Warner insistió y la escena se filmó a mediados de septiembre.

Es por esto que se está hablando de la gran influencia que tiene Dwayne Johnson en el futuro de las adaptaciones de DC Comics, por lo que la jerarquía de poder no cambiaría solo en la pantalla, sino que también fuera de ella.

A eso se suma que en medio de la premiere de Black Adam el lunes pasado, The Rock manifestó intensamente su interés por seguir involucrado en la franquicia y que le encantaría ayudar a encontrar a quien pueda encabezarla, o sea una especie de reflejo de lo que hace Kevin Feige en Marvel.

"No queremos un mordisco de esa manzana, queremos una nueva manzana", comentó también el actor, cuando se le consultó por si buscaba arrebatarle algo del éxito que tiene la competencia.