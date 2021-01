Billie Eilish confiesa que tomó pastillas para adelgazar cuando tenía 12 años: “Me estaba muriendo de hambre”

La cantante estadounidense Billie Eilish hizo una impactante confesión hace pocos días. En entrevista con Vanity Fair, la artista reveló que cuando tenía 12 años tomó pastillas para adelgazar.

"Hace cinco años, en realidad no estaba comiendo. Me estaba muriendo de hambre. Recuerdo haber tomado una pastilla que me dijeron que me haría perder peso y solo me hizo orinar en la cama, cuando tenía 12 años", señaló.

En ese sentido, se refirió a los problemas de autoestima que ha tenido y los desafíos en torno a la aceptación de su cuerpo y su peso desde muy pequeña. Además de cómo vive hoy las críticas al ser una celebridad.

“Es una locura. Ni siquiera puedo creer, como yo…guau. Sí. Pensé que sería la única lidiando con mi odio por mi cuerpo, pero supongo que internet también lo odia. Eso es genial”, sostuvo.

La artista es conocida por su usual forma de vestirse con ropa holgada como consecuencia de los complejos que tiene con su cuerpo. Dado esto, recordó el episodio donde una persona la fotografió usando una polera pegada al cuerpo, mientras iba a la casa de su hermano y como dicho registro generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Creo que la gente a mi alrededor estaba más preocupada que yo porque la razón por la que solía cortarme era por mi cuerpo. Para ser honesta contigo, solo comencé a usar ropa holgada debido a mi cuerpo”, confesó Eilish.

Por eso mismo, la cantante dijo que “postulo que internet podría odiar el cuerpo de todas las mujeres. Internet odia a las mujeres”.

Recordemos que la joven de 19 años estrenó un documental propio para Apple TV+ llamado “The World’s A Little Blurry”, donde aborda estos temas para concientizar a la población y empoderar a las mujeres.