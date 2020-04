Billie Eilish responde a las críticas por sus fotos en traje de baño

Billie Eilish no lo pasó bien a comienzos de año. La cantante, reconocida a nivel mundial, compartió imágenes de sus vacaciones en enero pasado, donde recibió una serie de críticas por la ropa que usó de parte de personas en redes sociales.

En conversación con Dazed, la joven recordó aquel episodio y respondió con todo a las malas palabras que recibió. "Hubo comentarios que decían: ya no me gusta porque tan pronto como ella cumple 18, es una zorra. Es imposible ganarle a los haters".

"Hubo un momento el año pasado en que estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en bastante tiempo. A veces lo veía y decía: '¿de quién es ese cuerpo?' Ahora no es que me guste, solo creo que estoy un poco a gusto con él", agregó.

Esa situación, además de obligarla a cuestionarse, la hizo tomar una postura radical al respecto. "Si hay un día en el que pienso: 'Sabes qué, me siento cómoda con mi vientre en este momento y quiero mostrarlo', debería poder hacerlo".

Finalmente, insistió en que “si usara un vestido para algo, sería odiada por eso… La gente diría: ‘Has cambiado, ¿cómo te atreves a hacer algo por lo que siempre te has rebelado?' (...) Es como: ‘No me estoy rebelando contra nada, de verdad’. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Sólo estoy usando lo que quiero usar".

Billie Eilish con todos los premios Grammy que ganó este año