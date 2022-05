Billie Eilish es conocida por su meteórica, galardonada y corta carrera, pero también por su reserva con los temas personales y su privacidad. Curiosamente, en medio de una entrevista para un programa de Netflix, la cantante se abrió a hablar sobre cómo es vivir con Síndrome de Tourette, entregando detalles inéditos sobre el padecimiento.

La confesión surgió en conversación con David Letterman para el programa del servicio de streaming, My Next Guest Needs No Introduction, que recientemente reveló sus nuevos episodios.

La cantante nunca había evidenciado el trastorno ni hablado del mismo. Aunque anteriormente se atrevió a hablar sobre su experiencia con el coronavirus, y la manera en que le afectó la temprana exposición a la pornografía.

¿Qué dijo Billie Eilish sobre vivir con Síndrome de Tourette?

Fue la presencia de tics y movimientos involuntarios que Letterman notó en medio del diálogo, lo que lo llevó a preguntarle a la cantante por el tema, razón por la que la conversación derivó naturalmente hacia las experiencias de la intérprete estadounidense.

"Si me grabas durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics. No me importa. Es muy raro, no he hablado de ello en absoluto", advirtió en primer lugar Eilish.

"Estoy muy feliz de hablar sobre esto", añadió de paso. Aunque, por otro lado, contó que "la reacción más común de la gente es reírse, porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Piensan que es un movimiento divertido y se ríen, y siempre me siento increíblemente ofendida por eso".

La cantante fue diagnosticada con el trastorno cuando tenía 11 años y los primeros tics comenzaron a manifestarse. Si bien ahora han disminuido su presencia, estos nunca la abandonan.

"Nunca dejo de tener tics. Los que tengo constantemente, durante todo el día, son: muevo la oreja de un lado a otro, levanto la ceja, chasqueo la mandíbula, flexiono el brazo, los músculos", contó.

Y especificó que "son cosas que nunca notarías si solo tuvieras una conversación conmigo, pero para mí son agotadores".

"Nunca imaginarías toda la gente que lo padece", alertó Eilish sobre otros artistas que lo padecen, pero no los mencionó "porque no quieren hablar de ello". Más allá de que ella lo tenga asumido, también recalcó que "no es que me guste, pero siento que es parte de mí. Me he hecho amiga de él".

En todo caso, Billie Eilish ya había revelado en 2018 que tiene Síndrome de Tourette. Con apenas 16 años, lo comentó a través de sus historias de Instagram. También quedó en evidencia en el documental que hizo para Apple TV+, The World's a Little Blurry. Pero no fue hasta ahora con Letterman que lo habló tan abiertamente.

"Nunca quise que la gente pensara en el síndrome de Tourette cada vez que pensaran en mí", postuló.

Eso, además de que "me he enseñado a mí misma formas de suprimir mis tics y ciertas técnicas para ayudar a reducirlos cuando no quiero distraerme en ciertas situaciones".