"Beberás hasta morir": Ben Affleck revela por qué dejó de ser "Batman"

Los rimbombantes fracasos de "Batman v. Superman: Dawn of Justice" y "Justice League" impactaron fuertemente en la consciencia de Ben Affleck, quien tras eso decidió abruptamente dejar el rol de "Bruce Wayne / Batman".

Hasta ahora, el actor no había revelado concretamente qué lo llevó a tomar la decisión de abandonar el rol del popular superhéroe en el cine, pero eso cambió al tener una sincera conversación con The New York Times.

En el asunto pesaron dos factores primordiales. Primero, el fin de su matrimonio con Jennifer Gardner y, en segundo lugar, su reciente problema de alcoholismo.

Affleck explicó que "le mostré a alguien el guión de 'The Batman' y me dijeron 'es un buen guión, pero también creo que beberás hasta morir si te metes en eso de nuevo'".

Su consumo de alcohol fue "normal" mientras creó las dos películas inspiradas por DC Comics, además del cameo que hizo para "Suicide Squad". Sin embargo, el quiebre con la actriz, la persecución de la prensa y los evidentes fracasos de taquilla, hicieron que el también director colapsara.

"Tratas de sentirte mejor comiendo, tomando, teniendo sexo o apostando, pero eso termina empeorando tu vida", sostuvo Affleck.

Sumado a eso, "después terminas haciéndolo para escapar de las incomodidades de tu vida y es ahí donde empieza el verdadero dolor. Se vuelve un círculo vicioso que no puedes romper y creo que eso fue lo que me pasó a mi".

Atrás dejó Affleck al hombre murciélago entonces, esto para que finalmente fuera Robert Pattinson quien tomara el manto para la próxima película de Matt Reeves, "The Batman", la que tiene estreno proyectado para 2021.