Bad Bunny pide a gritos la llegada del 2021 y revela una serie de temas que no lanzará

Bad Bunny causó todo un escándalo en las redes sociales durante este fin de semana, después de que hizo una transmisión en vivo en lo que parecía ser una fiesta privada que sostenía desde su casa junto a su pareja.

En la instancia revisó varios de sus temas, algunos de otros artistas, bailó solo, perreó con su novia e hizo de las suyas en el streaming que llegó a superar las 300 mil personas conectadas.

Entre medio y siempre desde su cuarentena, como ha mostrado a través de su Instagram, Benito Martínez clamó por la pronta llegada del 2021 y la partida del 2020, que se ha visto caracterizado por la pandemia del coronavirus que sigue afectando al mundo entero. Bad Bunny gritaba pidiendo la llegada del próximo año:

Pero aparte de esas jugarretas que fueron celebradas por sus fanáticos, el artista también mostró algunos segundos de una serie de canciones que "no lanzará", según explicó en el mismo live.

Para la sorpresa y el desconcierto de los fanáticos, el puertorriqueño dejó escuchar apenas unos segundos de las canciones inéditas, en la que incluso algunos seguidores notaron una supuesta colaboración con Don Omar.

A continuación algunos de los momentos destacados por los fanáticos que posteriormente se viralizaron en Twitter:

Bad Bunny will forever be a mood pic.twitter.com/ZhhpSxjd4g

this is me 10 shots in singing to ignorantes pic.twitter.com/9XvHI6nHnV