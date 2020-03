"No sé si en 20 años más me gustará un hombre": Bad Bunny habla de su sexualidad

El ídolo del trap Bad Bunny está en el centro de la atención gracias al lanzamiento de su disco "YHLQMDLG" ("YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA"). Por lo mismo, dio una entrevista a Los Angeles Times en el que habló de su éxito y su vida.

Por eso mismo, al ser consultado por su sexualidad, Benito Martínez dio a entender que la vive de forma fluida y "no me define".

De hecho, continuó, "al fin del día, no sé si en 20 años más me gustará un hombre. Uno nunca sabe. Pero de momento soy heterosexual y me gustan las mujeres".

Al mismo tiempo, confirmó que está saliendo con alguien, pero desistió ante la posibilidad de identificar a la persona.