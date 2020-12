Bad Bunny a Mac Miller: Barack Obama da a conocer su listado musical favorito 2020

Como todos los años, Barack Obama siempre sorprende con su listado musical preferido y este año no fue la excepción.

El ex mandatario de Estados Unidos, publicó en Instagram sus canciones preferidas, donde destacaron canciones de Megan Thee Stallion, Waxahatchee, Bruce Springsteen o Bob Dylan, además de raperos como Mac Miller y reggaetoneros como Bad Bunny.

Respecto a las series, Obama eligió la quinta temporada de "Better Call Saul", la segunda temporada de "The Boys", la temporada final de "The Good Place", la docuserie "The Last Dance" y las miniseries "Gambito de Dama", "I May Destroy You" y "Mrs. America".

Mientras que las películas se inclinó por varias que solo se exhibieron vía streaming, como "Mank" de David Fincher, "Ma Rainey's Black Bottom" (con la aparición póstuma de Chadwick Boseman) y "Soul" de Pixar.

Con esto deja ver lo variado que es su estilo a la hora de escuchar música, porque como dice el dicho "en gustos no hay nada escrito".

Revisa a continuación los playlist del ex mandatario estadounidense: