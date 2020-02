"Baby Yoda": Disney presenta adorable juguete animatronic del personaje que debutó en "The Mandalorian"

Disney logró la tarea titánica de ocultar muy bien a "The Child", el personaje más conocido como "Baby Yoda", hasta que debutó en la serie "The Mandalorian". Quizás por lo mismo no habían presentado una línea de merchandising inspirado por el pequeño alienígenas hasta ahora.

El plan funcionó y meses después del estreno de la serie en Disney+ la firma vino a revelar una colección de productos asociados, entre ellos poleras, figuras coleccionables, mochilas, gorros, llaveros, chapitas, tazones, juegos de cartas, peluches e, incluso, una adorable figura animatronic que acaparó todas las miradas esta semana.

Esta presentación busca ser la réplica más fiel al personaje que se ve en la serie, con 25 combinaciones de sonido, entre "felices y emocionados” junto con “risitas y balbuceos", además de movimientos en sus orejas y brazos.

Este "Baby Yoda" animatronic se presentó en un matinal de la televisión estadounidense, donde acaparó toda la atención, como se puede ver a continuación:

.@GMA EXCLUSIVE REVEAL: #BabyYodaMerch is finally here and it is the way! https://t.co/bN8BiCnxb5 pic.twitter.com/fR7tV1hLN2