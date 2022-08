Avatar, la película que fue un éxito de taquilla en 2009, regresará muy pronto a la pantalla grande, pero esta vez, con una nueva versión remasterizada.

La producción de James Cameron sigue a Jake Sully, un antiguo marine en silla de ruedas, que debe viajar a Pandora, un planeta del que los humanos extraen un mineral que puede acabar con la crisis energética de la Tierra.

Sin embargo, este lugar posee una atmósfera tóxica por lo que se ha creado el programa Avatar, que une la conciencia de las personas a un cuerpo, mitad humano y mitad Na'vis, que es capaz de sobrevivir al aire letal.

Gracias a este cuerpo, Jake puede caminar otra vez, y esto, junto con conocer a Neytiri, provocará que disfrute cada vez más de su apariencia alienígena y menos de la humana.

A medida que sea aceptado por la tribu, se dará cuenta de lo importante que es su mundo, sin embargo, los humanos comenzarán a prepararse para la batalla por el codiciado mineral.

Su reestreno se anunció hace algún tiempo junto con el debut de Avatar: The Way Of Water, cinta que se desarrollará más de una década después de los sucesos ocurridos en la primera parte.

¿Cuándo se reestrena Avatar en cines?

Este martes, el propio Cameron anunció el regreso de Avatar a los cines. A través de sus redes sociales, el director compartió el nuevo póster oficial de la película, que confirmaba su reestreno.

Avatar debutará a nivel mundial el próximo viernes 23 de septiembre, sin embargo, en Chile lo hará un día antes, es decir, el jueves 22 de septiembre.