Mucho se ha hablado sobre la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual comenzó con la cinta Ant Man and The Wasp: Quantumania, protagonizada por Paul Rudd y que incluye un nuevo enemigo que pareciera ser más temeroso que Thanos. Por otro lado, se comenta sobre que la cinta deja entrever que ya no sería necesaria más participación del artista en la franquicia de super héroes. Descubre lo qué se sabe hasta el momento.

¿Ant-Man and the Wasp: Quantumania será la despedida de Paul Rudd en Marvel?

Paul Rudd ha sido el intérprete del querido personaje Scott Lang desde el año 2015 y se ha convertido en un elemento básico narrativo dentro de la franquicia de “Ant-Man”, además de uno de los Vengadores con más años de servicio.

Sin embargo, se comenta la “caducación” de su contrato con el estudio de producción. Revisa lo qué dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige en The Hollywood Reporter.

Cuando se le preguntó para cuántas películas firmó Paul Rudd, Feige afirmó que “tres [películas] es el mínimo”. También reveló que al actor se le dio una opción de “tres más más”, es decir, que tenía dos adicionales que no eran las apariciones en películas de “Ant-Man”.

Aunque Marvel no frecuenta en hacer públicos los detalles de los contratos de sus actores, la información otorgada nos da a entender el tiempo limitado que tendrá Paul en Marvel.

Por otro lado, el actor declaró su parecer de Ant-Man and the Wasp: Quantumania en una rueda de prensa virtual.

“Esta historia, lo que sucede, es una locura”, enfatizó. “Todo lo que ocurre en esta película impacta todo lo que sigue en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Todo está resaltado, amplificado, aunque todavía está la historia familiar, ya que la película es básicamente sobre la familia, pero es mucho más dramática y hasta da miedo”, comentó. “Una cosa que es única de esta película, en comparación con las otras dos, es la escala, el tamaño. Parece raro hablar de la escala y el tamaño de una película de Ant-Man, pero se siente muy relevante”. (vía El Universo).

Hasta que no se sepa nada oficial, lo mejor es no especular. Estaremos atentas a qué sucederá con Scott Lange en el UCM.