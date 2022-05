La Star Wars Celebration partió en grande este jueves con la relación de múltiples novedades sobre la franquicia. Entre ella, el primer trailer de Andor, la serie spin off que se centrará en la historia del personaje interpretado por Diego Luna y que se conoció en Rogue One.

Curiosamente, el mismo Cassian Andor no aparece tanto en el adelanto, sino que más bien el clip se centra en mostrar la gestación de la Rebelión contra el Imperio Galáctico y cómo esta comienza a expandirse a través de la galaxia.

Además, se reveló que la serie contará con más de una temporada, porque el segundo ciclo ya está confirmado incluso antes de su debut oficial.

El anuncio llegó un día antes del estreno de Obi-Wan Kenobi, mientras que al mismo tiempo se confirmó el estreno de Ahsoka y la tercera temporada de The Mandalorian para 2023.

Junto a Luna estarán Genevieve O’Reilly, quien retorna para interpretar a Mon Mothma (Rogue One, Tin Can), además de Stellan Skarsgard (Pirates of the Caribbean: At World’s End, Good Will Hunting), Denise Gough (Collett, Angels in America) y Kyle Soller (Anna Karenina, The Titan).

Andor se estrenará el próximo 31 de agosto con dos episodios en Disney+.