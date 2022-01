Amar Profundo continúa impactando a los seguidores con su trama, quienes capítulo a capítulo sacan sus propias teorías acerca de los sucesos que allí ocurren.

En el más reciente capítulo de la ficción de Mega, las alarmas se encendieron luego de un confuso incidente entre Eric (Pedro Campos) y Víctor (Mauricio Flores).

En una tensa escena, el pescador recibe la inesperada visita de Víctor, el trabajador del Registro Civil quien ayudó a Eric en el pasado. Ahora, el funcionario público, regresó a la vida del padre de Gaspar para pedirle dinero a cambio de su silencio.

"Pasa que me quedé corto de lucas y te vine a ver para que me des una manito… Te vi cara de alguien a quien ayudé hace un tiempo y creo que podría ser un poquito más agradecido", señala Víctor, a lo que Eric inmediatamente le contesta que no tiene dinero y que le pagó bastante dinero cuando él lo ayudó.

Mientras discutían, aparece el hijo de Eric, Gaspar. "Tú eres rubio como el día, y tu papá es moreno como la noche. A lo mejor saliste parecida a tu mamita", expresó, poniendo nervioso al pescador.

"Quiero 4 palos, ponte creativo, no vaya a ser que la policía reciba una llamada anónima diciendo que alguien hizo pasar un cabro chico como su hijo", amenazó Víctor.

¿Cuál es el gran secreto de Eric?

Eric Neira, el personaje de Pedro Campos, tiene una historia complicada. Junto a su hijo Gaspar habitan en la caleta y trabajan en el mar. Sin embargo, el joven padre esconde un gran secreto.

La cuenta de Instagram Verdades_Spoils reveló hace algunas semanas un importante spoiler de la teleserie, en donde señalan cuál es la historia del personaje.

La publicación indica que la vida del pescador cambió para siempre durante el terremoto del 27 de febrero del 2010.

"Para el tsunami del 27/F, en aquel entonces un joven Eric, encontró a un pequeño bebé (Gaspar) al cual adoptó y crió durante toda su niñez".

"Eric, quien había tenido una dura infancia y fue criado en un hogar de menores, decidió no entregar a Gaspar al cuidado del estado y darle una vida diferente", expresa la publicación.