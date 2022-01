All of Us Are Dead | ¿Cuándo se estrena la nueva serie coreana de zombies en Netflix?

Buenas noticias para los fanáticos de las películas de zombies, porque dentro de pocos días se estrenará All of Us Are Dead (Estamos Muertos en español), una nueva serie coreana a la reconocida plataforma de streaming Netflix.

La nueva producción está basada en el cómic digital Now at Our School, creado por Joo Dong-Geun y cuenta la historia de un virus zombie que se esparce por Corea. Pese a esto, un grupo de estudiantes del colegio, tendrá que dejar los libros y cuadernos de lado, para defenderse de la horda de zombies.

Sin duda que esta nueva serie dirigida por Lee JQ estará cargada de sangre, zombies y luchas para sobrevivir cueste lo que cueste. El elenco está compuesto por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

¿Qué día se estrena la serie de zombies All of Us Are Dead en Netflix?

All of Us Are Dead, que tendrá doce capítulos en la primera temporada, llegará al servicio de streaming Netflix, el próximo 28 de enero de 2022.