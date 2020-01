Alex Anwandter en el Festival del Huaso de Olmué 2020: "¡Que Piñera pague!"

Alex Anwandter dedicó directas palabras al presidente Sebastián Piñera en medio de su presentación en el Festival del Huaso de Olmué, a propósito del actuar represivo de los agentes del Estado desde que comenzó el estallido social.

En la previa a interpretar su canción "Cordillera", Anwandter comentó: "hay muchas cosas que decir sobre el momento que estamos pasando como país. La siguiente canción la escribí mayormente inspirado por nuestros artistas. Un artista en particular que dijo 'yo no canto sólo por cantar, ni por tener buena voz'; que lo vamos a recordar hoy y siempre, rayas en su tumba o no en su tumba. Víctor Jara te recordamos siempre".

"La canción siguiente la escribí no sólo pensando en Víctor y Violeta, sino que también en el Chile que pensé por mucho tiempo que no ibamos a cambiar nunca y que hoy día estamos cambiando", añadió.

"Yo espero que este esfuerzo enorme que hemos hecho todos juntos y la represión, la violencia, la tortura, que hemos visto y que hemos vivido, ésta vez, a diferencia de la dictadura, sí tengan responsables políticos".

"Y los responsables políticos, esta vez, como Sebastián Piñera, paguen. ¡Que pague Piñera!", sentenció ante los aplausos y gritos de los presentes.

Así mismo, cambió uno de los versos de su canción por un "Piñera dinos la verdad".

Álex Anwandter en Festival de #OlmuéTVN: "En Chile estamos cambiando. Yo espero que la represión, la violencia y la tortura que hemos visto y hemos vivido, a diferencia de la Dictadura, esta vez tengan responsables. Responsables como Sebastián Piñera paguen, que pague Piñera". pic.twitter.com/iNPx5Cpskw — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 19, 2020

Posteriormente, Anwandter interpretó el tema que le dedicó a Carabineros, bautizada como "Paco Vampiro", momento en el que también hizo el gesto de protesta de taparse un ojo a propósito de las cientos de personas que han sufrido lesiones oculares en medio de la represión por las manifestaciones en diversas partes del país.