Alberto Plaza agradece funas a sus shows y anuncia que seguirá haciendo streamings

Hace unos días atrás, Alberto Plaza anunció un show desde su casa ante el avance del coronavirus en nuestro país. Pero lo que no se esperaba es que sus ácidos comentarios contra el movimiento social y acusaciones sin pruebas contra la "primera línea" le terminarían pasando factura.

Apenas comenzó su función online, cientos de personas llegaron a darle "no me gusta". A tal punto que fueron más de 10 mil quienes reaccionaron, lo que obligó al artista a bajar la transmisión para no pasar más vergüenza.

Esto lo llevó al último capítulo de Mentiras Verdaderas de La Red, donde sorprendió a todos y aseguró que "agradezco (los dislikes) porque me sirvió para aumentar las visitas. Haré otro el próximo lunes y así todos los lunes".

"Se organizaron super bien, empezaron a poner “no me gusta” y mensajes de odio. Me llama la atención, debo ser muy importante para los que me odian, porque organizarse y planificar odio para derribarme, me parece interesante", agregó.

Los comunistas y esa habilidad extraordinaria de dar vuelta los significados y los conceptos. Ahora los delincuentes comunes, los saqueadores, los vándalos, son "presos políticos". https://t.co/6kHihRQb6U — Alberto Plaza (@albertoplaza) March 31, 2020

Como si fuera poco, el hombre tras "Bandido" trató de intolerante a las personas de izquierda y señaló que "yo crecí y sigo disfrutando con Inti Illimani, Víctor Jara y lo que me gusta a mí… No tengo por qué mezclar las dos cosas".

Finalmente, señaló que espera todo esto, pero "lo que no sabía era que había gente que destina tiempo a seguir a los que odia para destruirlos, es una demencia brutal".