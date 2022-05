Esta serie de Disney Plus sobre Star Wars ya comenzó su producción ¿De cuál se trata?

Este lunes 9 de mayo, Disney Plus publicó en sus redes sociales una imagen de una silla de director frente a los monitores de reproducción junto con un sombrero negro de vaquero en una esquina para dar a entender que la nueva serie inspirada en el universo de Star Wars comenzaba su producción.

Esta nueva producción se sumará a los programas The Mandalorian, The Book of Boba Fett que actualmente se encuentran disponibles en el streaming y a Obi-Wan Kenobi que hará su debut el próximo 27 de mayo de 2022.

Kenobi seguirá a icónico maestro Jedi, interpretado por Ewan McGregor, en una historia que comienza 10 años después de los eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan enfrenta a su mayor derrota: la caída y corrupción de su amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

¿Cuál es la serie del universo de Star Wars que ya comenzó su producción en Disney+?

La serie que entró hoy en producción en Disney Plus es Ahsoka protagonizada por la actriz Rosario Dawson, quien ya interpretó el papel de Ahsoka Tano en The Mandalorian.

Ahsoka fue la padawan del Jedi Anakin Skywalker en la era de las Guerras Clon de las precuelas de Star Wars, pero tuvieron una gran pelea que arruinó la fe del personaje en la Orden Jedi.

Tras seguir su propio camino, Ahsoka ayudó a liberar a Mandalore de las garras de Darth Maul y apenas logró sobrevivir a la Orden 66. Años más tardes, ayudó a la Alianza Rebelde e incluso se enfrentó a Darth Vader. Los rebeldes terminaron con ella cuando se enfrenta a la amenaza del Gran Almirante Thrawn.

Además de Dawson, el elenco está conformado por Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson y Hayden Christensen.