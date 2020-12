Acertijo y la Final Internacional: "Quedé con ganas de avanzar más llaves, pero siento que se dio un buen papel"

La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos contó con la participación de Acertijo que avanzó hasta la segunda ronda donde cayó contra Skone. El freestyler nacional se mostró satisfecho con su presentación, pero dejó en claro que se quedó con ganas de seguir batallando en el certamen.

"Evalúo de manera súper positiva mi participación. Me quedé con ganas de avanzar más llaves, pero siento que se dio un buen papel. Venía arrastrando experiencia internacional, no me vi como alguien que pisaba por primera vez los escenarios, pero tampoco como alguien que ya había entregado todo. Siento que dejé una sensación que puedo entregar más cosas", manifestó.

Acertijo contra Minos en Batalla de los Gallos

Y agregó que "feliz que en Chile se haya recibido bien la participación, que se recuperara la esperanza de poner a Chile de nuevo en las primeras posiciones. Con esto vuelvo renovado para la FMS, para recuperar el training. Competir entre los mismos a veces se vuelve áspero y ahora recuperé esas ganas. Quiero seguir representando a Chile, proyectándome internacionalmente".

Por último, el campeón chileno aún no sabe si volverá a competir en Batalla de los Gallos. "Estoy en duda si volver a RedBull, antes de la internacional no tenía muchas ganas, pero mucha gente me lo está pidiendo. Hay que evaluarlo", sentenció.

Acertijo quedó dentro de los ocho mejores freestylers del mundo tras superar en octavos de final a Minos de Bolivia y caer en cuartos ante Skone de España, que se quedó con la segunda posición de la competición luego de perder el título frente a Rapder de México.