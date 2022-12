Knotfest Chile, el gran evento que reúne a reconocidos exponentes del metal y el rock, reveló cuáles son los horarios en que conocidas bandas nacionales e internacionales pisarán el escenario del Estadio Monumental.

Entre los artistas que estarán presente en el esperado evento que comienza este domingo, se encuentran Pantera, quienes regresan al país a tras casi dos décadas desde su última visita. En esta ocasión, la banda actuará con una agrupación refundada debido al fallecimiento de dos de los miembros originales. Los hermanos Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, fallecieron el año 2004 y 2018, respectivamente.

Quienes vendrán en esta ocasión son Phil Anselmo, Rex Brown, Zakk Wylde y Charlie Benante.

Por otra parte, Judas Priest, la reconocida banda británica fundada en 1969 y que es una de las leyendas del heavy metal en el mundo, ingresó este año al Salón de la Fama del Rock and Roll y también estarán presentes en el evento.

Slipknot, la banda estadounidense de metal alternativo formada en 1995 encabeza el line-up del esperado evento. Con temas como Eyeless, New Abortion, Wait and Bleed y Everything Ends, la banda conocida por sus particulares máscaras presentarán sus mejores éxitos frente a miles de fans en territorio nacional.

Conoce los horarios en que se presentarán las bandas a continuación

Horarios Knot Stage

12.30 - Kuervos del Sur

13:30 - Vended

15:00 - Sepultura

17:00 - Bring Me The Horizon

19:00 - Pantera

22:00 - Slipknot

Horarios Circus Stage

13:00 - Weichafe

14:00 - Tenemos Explosivos

15:00 - Trivium

16:00 - Mr Bungle

20:30 - Judas Priest

¿Quedan entradas disponibles?

Afortunadamente para los fans, aún quedan entradas disponibles en Sistemas Punto Ticket para asistir al gran evento que se realizará este domingo 11 de diciembre.

Las entradas disponibles son para el sector Cordillera en donde el valor de las entradas llega a los $103.500, Océano que tiene un valor de $126.500 y Rapa Nui cuyo ticket cuesta $161.000.

