Obi-Wan Kenobi ha sido sin duda uno de los mejores estrenos del streaming en lo que va del año, pese a que su debut compitió con otro gran programa como Stranger Things 4 de Netflix.

Es que el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen como el maestro Jedi y Darth Vader respectivamente, generó muchas expectativas en los fanáticos de la saga de Star Wars.

Con tres capítulos al aire en el servicio de streaming Disney+, muchas personas ya se preguntan qué es lo que ocurrirá en los próximos episodios donde el enfrentamiento entre ambos personajes es inminente.

La ficción ambientada 10 años después de los eventos que ocurrieron en Star Wars: La venganza de los Sith, posiciona a Obi-Wan y los otros Jedi escondidos en la galaxia para no ser capturados por el Imperio.

¿A qué hora sale el capítulo 4 de Obi-Wan Kenobi en Disney+?

El cuarto capítulo de Obi-Wan Kenobi se estrenará este miércoles 8 de junio de 2022 a través de Disney+ en los siguientes horarios:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 2:00 AM

México, Colombia, Perú y Ecuador: 3:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM