Con el final de “The Last of Us” los fanáticos de Pedro Pascal solo podrán ver al actor chileno en Disney+ como Din Djarin en la serie “The Mandalorian”, la que estrenó su tercera temporada el pasado 1 de marzo de 2023, luego de dos años de espera, el tan querido personaje retornó a la plataforma con un nuevo ciclo.

Con un total de 8 episodios, podremos continuar viendo la historia de las aventuras de Din Djarin y Grogu por la Galaxia luego de su reencuentro en los últimos episodios de “El Libro de Boba Fett” que se estrenó a finales de 2021.

Asimismo veremos como la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de la que fue su oscura historia.

¿A qué hora se estrena el tercer capítulo de la serie?

El tercer episodio de The Mandalorian se estrena este 15 de marzo en Disney+, plataforma en la que se encuentran disponibles las dos primeras temporadas, y se podrá ver a partir de las 4:00 AM de Chile.

En cuánto a los horarios para latinoamérica, estos son los siguientes:

1:00 AM - México y Centroamérica

- México y Centroamérica 2:00 AM - Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

- Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 3:00 AM - Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 4:00 AM - Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Igual que en temporadas anteriores la serie tendrá, como se mencionó anteriormente, 8 capítulos, los que se estrenarán todos los miércoles hasta el 19 de abril y se pueden ver mediante Disney+.

Asimismo todas las producciones que forman parte del Universo de Star Wars se pueden ver en la misma plataforma de streaming de Disney+, ya que se encuentran disponibles en la sección “Star Wars” que tiene el sitio.