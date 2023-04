Ya comenzó Semana Santa y con ellos se produjeron distintos cambios de horario en la programación habitual de los distintos canales nacionales, entre ellos Mega, cuya teleserie La Ley de Baltazar llegará a otra hora a la pantalla durante este viernes 7 de abril.

¿Cuál es el horario de la Ley de Baltazar?

El primer cambio comenzó en la mañana, en donde el matinal "Mucho Gusto" no fue transmitido, sino Meganoticias Alerta, espacio periodístico conducido por Rodrigo Sepúlveda.

Por otra parte, en la tarde La Hora de Jugar no será transmitido y la Ley de Baltazar concluirá antes debido a que comienza la franja electoral.

¿Qué pasó en los últimos capítulos?

La teleserie vivió un emotivo capítulo en donde todo cambio durante los preparativos de la boda entre Baltazar (Francisco Reyes) y Cristina.

Ya que tras ver el comportamiento de su pareja mientras interactuaba con la hermana Margarita (Amparo Noguera), Cristina le pide sinceridad, ya que aún pueden detener la boda.

"Yo no quiero que se case conmigo obligado, por compromiso, y menos si estás enamorado de Margarita. Uno se puede equivocar una vez, pero ¿dos veces por la misma cuestión? No. ¿Por qué no asume de una buena vez que está enamorado de ella?".

Situación que él niega, pidiendo que continúen adelante con el matrimonio. Margarita, insatisfecha con la respuesta, decide terminar la relación. "Creo que ahora basta de renuncias. Se acabó. Yo doy un paso al costado”.