El aclamado artista puertorriqueño Marc Anthony se presentará nuevamente en territorio nacional como parte de su gira "Viviendo Tour” con el cual recorre distintos lugares de Latinoamérica arribando a Chile en septiembre próximo.

La noticia fue entregada este jueves por la productora Bizarro Live Entertainment a través de sus redes sociales en donde revelaron el lugar y la fecha de la presentación de la leyenda de la música latina.

"El ídolo latino @marcanthony vuelve a Chile. #MarcAnthony - “Viviendo Tour” - 1 de septiembre - @movistararena", escribieron en la públicación.

El próximo 1 de septiembre en el Movistar Arena se realizará el esperado concierto, en donde los fans del artista en territorio nacional podrán disfrutar de sus más grandes éxitos, además de su último trabajo.

El múltiple ganador del Grammy se encuentra promocionando su más reciente disco "Pa'lla Voy", el cual incluye canciones como Nada de nada, No se quita, Yo le mentí, Mala y Gimme Some More.



¿Cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas para el concierto de Marc Anthony en Chile?

La venta de entradas para el concierto del cantante de "Tragedia", "Vivir mi Vida", "Ahora quien" y "Hasta Ayer" comenzará este viernes 15 de julio a las 12 pm (mediodía) y se podrá adquirir a través del Sistema Puntoticket.