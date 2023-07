Uno de los conciertos más esperados del año fue el de 5 Seconds of Summer y es que luego del anuncio de que volverían a Chile este mes de julio, los fanáticos fueron directamente a comprar sus entradas.

Tras un par de meses de espera, este jueves 27 de julio se vivió el esperado regreso de la banda de origen australiano en el Movistar Arena de Santiago.

El público se llevó el show

Con una apertura de puertas a las 19:00 y con un público más que ansioso por el concierto se dió inicio al evento en el Movistar Arena.

El Significado de las Flores tuvo por labor abrir el concierto a las 19:45 horas y lograron conquistar a los fanáticos que ya estaban esperando en las dos canchas en el Movistar.

Finalmente a las 21:00 horas en punto se vió el inicio del show con una cuenta hacía atrás que tuvo a las fanáticas desde ya gritando por la llegada de los integrantes al escenario.

Aunque lo primero que vimos fue unos videos de presentación con el primero siendo un spot publicitario. En este los chicos dieron recomendaciones de seguridad para el show.

Posteriormente este fue seguido de uno totalmente distinto en donde se nos presentó a todos los integrantes, lo que tuvo al movistar lleno de gritos.

Cabe destacar que esta interacción con videos continúo a lo largo de todo el show en medio de las pausas, lo que solo hacían reír al público presente debido a la creatividad de los mismos.

Con un público que lo dió todo de principio a fin, dando literalmente todo al momento de cantar las canciones, vimos como Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford sorprendieron al público y además fueron recompensados con el recibimiento de los presentes.

Con Bad Omens como su primera canción, los chicos siguieron con grandes temas como 2011, Caramel, BLENDER, Easier y Babylon.

Uno de los puntos más altos de la noche se dió luego de cantar Don’t Stop, ya que se vino la actividad con el público en cancha frontal y es que aquí fue momento de escoger la canción sorpresa de la noche.

Con Heartbreak Girl, Wrapped Around Your Finger, Heartache On The Big Screen, English Love Affair, Voodo Doll y If You Don’t Know como opciones finalmente con 80 segundos para decidir el público determinó que If You Don’t Know era la canción sorpresa en Chile.

El show solo fue creciendo a medida que pasaban los minutos con grandes éxitos de su repertorio como Amnesia, If Walls Could Talk, Waste the Night, Ghost of You y más.

Uno de los puntos más destacables fue la pelea entre Ashton Irwin y el público, el baterista entregó todo al público con sus solos de batería y les ganó en una pelea con aplausos y gritos, siendo los últimos que sorprendieron y dejaron sordo a más de uno.

Teeth y She Looks So Perfect se convirtieron en las canciones más cantadas de la noche, aunque el público no decepcionó nunca ya que cantaron todas y cada una de las canciones presentadas en el escenario.

Para cerrar el show los integrantes volvieron al escenario después de una pequeña pausa con un video, a presentar Outer Space y Youngblood, está última que es la canción más conocida de la banda hasta el momento.

Con este show 5 Seconds of Summer volvió a ganarse a sus fanáticas una vez más tras seis años desde su última visita con una presentación de lo más destacable. Aunque esta vez el público fue el gran protagonista de la jornada, no defraudando con su gran fanatismo y entusiasmo durante todo el concierto.