Zendaya recuerda polémica racial en la que se vio envuelta con Giuliana Rancic en los Oscars 2015

Zendaya recordó un polémico episodio de su carrera, todo ocurrió en los Oscars 2015, donde la presentadora de Fashion Police, Giuliana Rancic, uso una ofensa racial al momento de analizar su look.

La protagonista de Euphoria y ex chica Disney, llegó al evento vistiendo un vestido largo y rastas, a lo que Rancic señaló "huele a aceite de pachulí o marihuana".

En ese momento, Zendaya se defendió en Instagram, calificando los comentarios de Rancic cargados de racismo como "escandalosamente ofensivos". Y ahora, en una nueva historia de portada para W Magazine, la estrella reflexiona sobre el incidente y su decisión de hablar.

"Así es como ocurre el cambio Y me hizo pensar: '¿Cómo podría siempre tener un impacto duradero en lo que la gente ve y se asocia con la gente de color?'"

En 2015, poco después de que se emitiera el episodio de Fashion Police, Zendaya respondió al presentadora de televisión en Instagram. "Hay una línea muy fina entre lo gracioso y lo irrespetuoso. Alguien dijo algo sobre mi cabello en los Oscar que me dejó asombrada. No porque me gustaran las críticas de atuendos favorables, sino porque me golpearon con insultos ignorantes y pura falta de respeto".

"Decir que una joven de 18 años con locomotoras debe oler a aceite de pachulí o 'hierba' no solo es un gran estereotipo, sino escandalosamente ofensivo. No suelo sentir la necesidad de responder a cosas negativas, pero ciertas observaciones no pueden quedar sin marcar ". fueron sus declaraciones en ese momento.