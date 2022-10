Muchos quedaron sorprendidos al ver el Line Up del Festival Lollapalooza Chile. Artistas como Drake, Billie Elish, Rosalía, Tame Impala y Blink 182 son los que encabezan la programación musical. Así mismo, vendrán al evento bandas britanicas como The 1975, Armin Van Buuren, Conan Gray, Tove Lo, y Cigarettes After Sex, entre otros.

Por otro lado, se presentarán artistas latinoamericanos como Pailita, Danny Ocean, Alex Andwandter, Benito Cerati y Nano Stern, logrando una jornada que promete romperla en su edición 2023.

Las entradas aún siguen disponibles por sistema punto ticket. Te contamos todos los detalles.

¿Qué servicios incluye Lolla Lounge?

El Pase Lolla Lounge tiene diversos beneficios donde algunos serán estrenados en esta nueva edición. Las novedades de esta entrada son el despacho a tu pulsera gratis y el Packaging Lounge que también llegaría a tu domicilio.

Otros servicios disponibles que incluye el pase son:

Acceso exclusivo al Parque.

Barra Libre de Bebidas y Licores Premium a cargo de Pepsi, Mistral, Jack Daniel’s, Royal y Redbull.

Patio de Comida La Crianza . servicio gratuito de cinco bocados por persona: dos platos fuertes -Hamburguesa vacuno y opción vegetariana y slice pizza con opción vegetariana- y tres snacks - nuggets de pollo o verdura-.

Guardarropía

Un dato importante es que esta entrada realiza solo despacho nacional y es válido en compras realizadas hasta el 17 de febrero de 2023.

¿Qué incluye el pase Lolla Lounge Premium?

Otra entrada es el pase Lolla Lounge Premiun, al igual que la anterior, también contiene nuevos beneficios que antes no. Estos son Pack de merchandise exclusivo y edición limitada, atención personalizada a cargo de un Concierge Premium y el despacho de tu pulsera gratis.

Este pase contiene más servicios que la entrada anterior. Si no sabías cuales, te informamos sobre lo que incluye el Lolla Lounge Premium.

Acceso Zona Lateral Escenarios Principales, Costanera Center y Banco de Chile.

para traslados entre Escenarios Costanera Center, Banco de Chile y Perry's Stage. Barra Libre de Bebidas y Licores Premium a cargo de Pepsi, Mistral, Jack Daniel’s, Royal y Redbull.

Patio de Comida La Crianza, con un servicio gratuito de cinco bocados por persona : dos platos fuertes -Hamburguesa vacuno y opción vegetariana y slice pizza con opción vegetariana- y tres snacks - nuggets de pollo o verdura-.

Cabe señalar que el tícket es al igual que la anterior solo en despacho nacional y su compra es válida hasta el 17 de febrero de 2023.

¡Cada vez queda menos tiempo para poder ver a tus artistas favoritos!