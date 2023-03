Un rumor se está comentando bastante fuerte. Se trataría de dos espectáculos que realizaría este año la legendaria banda Red Hot Chili Peppers, quienes ya cuentan con más de tres décadas en la escena global y, ¿adivinen qué? Chile podría ser un destino. Revisa en la siguiente nota, qué se sabe sobre la posible visita del grupo californiano en nuestro país.

Aseguran que Red Hot Chili Peppers hará dos conciertos en 2023

Una noticia que nos hace brillar los ojos. Toda esta información se debe a que, Tarjeta Cencosud, habría señalado de que la banda regresará al país para dar dos espectaculares conciertos en el Movistar Arena.

Ambos shows musicales, se realizarían el día 19 y 21 de noviembre de 2023.

Nuevo tour musical de Red Hot Chili Peppers

Esto formaría parte de una gira sudamericana que iniciaría la banda durante el segundo semestre de 2023. Por ese mismo lado, los intérpretes de Californication, señalaron este mes conciertos en Brasil entre el 4 y el 16 de noviembre, donde pasarán por ciudades como Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada sobre Santiago de Chile y se espera el anuncio de más conciertos es países vecinos dentro de los próximos días.

Si Red Hot Chili Peppers regresa a Chile, el conjunto retornará a nuestro país con su mítico guitarrista John Frusciante, quien abandonó sus filas en 2008 para dedicarse a sus proyectos en solitario. No obstante, en 2019 se anunció su regreso a la banda, y el año pasado lanzaron los álbumes Unlimited love y Return of the dream canteen. Ambos proyectos lograron éxito de crítica y de ventas, dándole un nuevo impulso a la trayectoria de los hombres provenientes de California.

Ahora, solo nos queda esperar noticias oficiales.