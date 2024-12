La discusión del mejor tenista de la historia siempre aparece en este deporte. Y para Rafael Nadal, uno de los candidatos a este cetro, no hay duda: el serbio Novak Djokovic debe ocupar ese lugar.

Los 24 Grand Slam que tiene Nole lo sitúan para el español en lo más alto. “Diría que es el mejor de la historia. Los números dicen que es el mejor y para mí, lo es”, sostuvo Rafa en entrevista con El Objetivo.

Agrega que la parte física, esencial en el tenis actualmente, es importante para valorar lo hecho por Djokovic. “Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta”, indica. “Es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no. Ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta”, añadió.

Para muchos no es un líder positivo en el circuito, algo que Rafa descarta. “Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno”, dice el español.

Nadal junto a Djokovic este 2024

La rivalidad de Nadal con Roger Federer

Rafael Nadal también vivió momentos épicos en la cancha contra Roger Federer, con quien tuvo una gran rivalidad que fue muy sana, según explicó el mallorquín.

“Hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Nos hemos ayudado mutuamente. También nos hemos quitado mucho. Hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar”, cuenta Nadal.

Manifestó además que “esa competición nos llevó al límite. No lo consideraría amigo, pero sí alguien familiar, con quien tengo una gran relación”.