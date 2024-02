Los iPhone son uno de los celulares más cotizados y adquiridos por usuarios de la tecnología y de dispositivos móviles debido a lo que suele representar Apple y sus productos.

La mala noticia es que un reconocido modelo de la marca será totalmente incompatible con la popular aplicación de mensajería, WhatsApp, debido a sus constantes actualizaciones que imposibilitan introducirse en estos equipos de Apple por estar obsoletos en materia de software y hardware.

WhatsApp dejará de funcionar desde el 1 de marzo en reconocido modelo de iPhone

Se trata de la gama completa del iPhone 6s . Es decir, los iPhone 6s y iPhone 6s Plus, cuyos modelos se encuentran detrás de iOS 12, un requisito mínimo y esencial para que WhatsApp funcione sin mayores problemas en los celulares de Apple.

Pero no hay que confundirse. El hecho de que no funcione WhatsApp en estos dispositivos no quiere decir que estos equipos funcionen mal. De hecho, el dispositivo te puede funcionar de las mil maravillas, no obstante, si eres un usuario fiel de la aplicación será momento de replantear la idea de actualizar tu iPhone a otro equipo superior y más reciente.

¿Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en los iPhone 6s y iPhone 6s Plus?

Los iPhone 6s y iPhone 6s Plus dejarán de ser compatibles con WhatsApp entre este jueves 29 de febrero y 1 de marzo . Con ellos se suman los siguientes celulares de otras marcas:

Samsung: Galaxy S3 mini, Galaxy Core, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2 y Galaxy X cover 2

Galaxy S3 mini, Galaxy Core, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2 y Galaxy X cover 2 Apple: iPhone 6S y iPhone 6S Plus

iPhone 6S y iPhone 6S Plus LG: Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, , Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L7II, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F7 y Lucid 2.

Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, , Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L7II, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F7 y Lucid 2. Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2

Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2 Sony: Xperia M

Xperia M Lenovo : A820

: A820 ZTE: V956, Grand S Flex, Grand Memo

V956, Grand S Flex, Grand Memo Otras marcas: Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum

Conoce los requisitos de WhatsApp

La aplicación funciona de momento con celulares que ejecuten al menos Android 5.0 (Android), iOS 12 (Apple), KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.