Se acerca la celebración de las Fiestas Patrias en Chile, periodo donde los chilenos y chilenas se reúnen en familia para celebrar y descansar, aprovechando la gran cantidad de festivos que hay en esta oportunidad.

Y si bien la celebración para la gran mayoría de la población iniciará recién el miércoles 18 de septiembre, muchas otras personas podrían iniciar su descanso días antes, como es el caso de un importante número de estudiantes que gracias a la calendarización del Ministerio de Educación disfrutarán un par de días extras de descanso. Revisa a continuación todos los detalles.

Vacaciones de Fiestas Patrias: ¿Cuántos días libres tienen los colegios este año?

Primero que todo es importante señalar que sí o sí todos los estudiantes chilenos tendrán al menos tres días de descanso con los festivos del 18, 19 y 20 de septiembre , no obstante, en algunos casos algunos colegios ofrecerán la semana completa libre y otros no, ¿por qué? Revisa a continuación todos los detalles.

De acuerdo al calendario escolar 2024, los colegios o establecimientos educacionales que tienen carácter trimestral, sí contemplan un receso de invierno por Fiestas Patrias entre el lunes 16 de septiembre y el viernes 20 , por ejemplo, lo encontramos en el calendario de la Región Metropolitana. Vale señalar, eso sí, que este queda a criterio de los establecimientos.

Colegio trimestrales sí tienen considerado el receso de Fiestas Patrias. (Foto: Calendario escolar RM – Mineduc)

En tanto, en los calendarios semestrales no se consigna una pausa sobre el período de Fiestas Patrias. Ante esto, el Ministerio de Educación informó a Meganoticias que, si bien los establecimientos con calendarios semestrales no tienen en primera instancia un receso de Fiestas Patrias, sí pueden solicitarse antes de inicio del año escolar, no obstante, agregan que, si se opta por vacaciones para estas fiestas, los establecimientos deben a su vez presentar un plan de recuperación de clases.

La recomendación final para saber si tú o tu hijo o hija no tendrá clases durante este lunes 16 y martes 17 de septiembre, es dirigirse directamente a las autoridades del colegio o establecimiento respectivo para confirmar la información oficial respecto a tu establecimiento.