Con el objetivo de entregar una solución fácil y rápida para que las personas puedan consultar si tienen una pensión o beneficio del Instituto de Previsión Social (IPS) que lleva meses sin ser cobrado, se habilitó un nuevo servicio en línea que permite revisar si no se ha retirado algún pago presencial.

¿Cómo saber si tengo una pensión o beneficio del IPS sin cobrar?

Para saber si tienes alguna pensión o beneficio sin cobrar, se debe ingresar a www.chileatiende.cl y dirigirse a la sección “Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar”. Con tu RUN y fecha de nacimiento, podrás saber si tienes beneficios pendientes. Luego, ingresando además la Clave Única, podrás revisar el detalle y solicitar el pago del beneficio en la modalidad que más te acomode.

En el caso de las personas que no puedan usar el servicio web para saber si tienen un beneficio pendiente de cobro, también pueden consultar directamente en el Call Center 101 o, en última instancia, en la sucursal ChileAtiende más cercana a su domicilio.

Más información sobre este servicio también se puede obtener en las redes sociales de la red ChileAtiende del Instituto de Previsión Social: @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.

¿Qué hago si tengo un bono sin cobrar?

Si efectivamente una persona es beneficiaria, por ejemplo, de una ex caja de previsión o de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y encuentra un pago que no ha retirado, en la misma página web puede solicitar que el pago se efectúe mediante depósito en su cuenta bancaria (Cuenta RUT o cualquier otra cuenta) o solicitar el cobro presencial a través de una sucursal de BancoEstado o Caja de Compensación Los Héroes.

Por el momento, el autoservicio dispone de información sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones previsionales y por leyes especiales del IPS, y el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo). Para este último beneficio, se entrega información correspondiente a bonos que no han sido cobrados del año 2023 y que aún no vencen.