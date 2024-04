El precio de la bencina en Chile sigue lamentablemente en alza, afectando los bolsillos millones de personas que cuentan con un automóvil en nuestro país. El preocupante aumento del combustible se puede explicar de muchas maneras, sin embargo, una de ella podría verse incluida tras el conflicto bélico entre Irán e Israel.

¿Subirá la bencina por conflicto entre Irán e Israel? Revisa qué proyectan los expertos

Según informa T13, algunos expertos en la materia ya estiman un alza en el precio de los combustibles y en el dólar.

En ese sentido, los expertos señalan que si este conflicto (Irán e Israel) no escalara a mayor magnitud, el precio del barril (Barril Brent) podría llegar a eso a eso de los US$ 100. En cambio, si el conflicto alcanzara mayor magnitud, el precio del barril podría llegar a los US$ 130, situación que comienza a preocupar para lo que se viene en nuestro país.

“Las consecuencias para nuestro mercado interno en este conflicto entre Irán e Israel es que el petróleo siga manteniendo sobre los US$ 90 el barril. Eso implica de que de todas maneras, en tres semanas más, va a volver a subir la gasolina $30 pesos en Chile y lo más probable que después siga subiendo por un par de meses más ”, explicó Jorge Hermann, experto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile al canal televisivo.

¿Cuándo vuelve a cambiar el precio de la bencina en Chile?

La variación en el precio de la bencina se dio a conocer el pasado jueves 11 de abril. No obstante, es común que un día antes desde ENAP anuncien la variación en el costo de la bencina.