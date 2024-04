¿Sube la bencina esta semana? Entérate si cambiará o no el precio del combustible en Chile

El pasado 11 de abril se dio a conocer un alza de $32,2 por litro en el precio de la bencina de 93 y 97 octanos, respectivamente, mientras que el petróleo (diésel) subió $16,3 por litro, el GLP vehicular mantuvo un alza de $15,7 y pareciera ser que esta será la tónica en estas semanas tras la suma del conflicto bélico entre Irán e Israel que sin dudas es un factor que influirá en el precio de la gasolina en Chile.

No. El precio del combustible en Chile se da a conocer cada tres semanas y no una como ocurría anteriormente, esto tras la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En ese sentido, una nueva variación del combustible se dará a conocer entre el miércoles 1 de mayo para ser aplicado desde el jueves 2 del mismo mes.

Conflicto entre Irán e Israel: ¿Puede influir en el precio de la bencina en Chile?

Los antecedentes históricos y las grandes rivalidades ideológicas han llevado a una disputa bélica entre Irán e Israel en estas últimas semanas. Esto sin dudas tiene expectantes a expertos en economía que aseguran de una importante y preocupante alza en los combustibles para países latinoamericanos, en específico Chile.

Jorge Hermann, experto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aseguró a T13 que “Las consecuencias para nuestro mercado interno en este conflicto entre Irán e Israel es que el petróleo siga manteniendo sobre los US$ 90 el barril. Eso implica de que de todas maneras, en tres semanas más, va a volver a subir la gasolina $30 pesos en Chile y lo más probable que después siga subiendo por un par de meses más”.

En ese sentido, los expertos señalan que si este conflicto (Irán e Israel) no escale a mayor magnitud, el precio del barril (Barril Brent) llegará a eso a eso de los US$ 100. En cambio, si el conflicto alcanza mayor magnitud, el precio del barril llegará a los US$ 130, situación que comienza a preocupar para lo que se viene en nuestro país.