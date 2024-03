Semana Santa 2024: Conoce quiénes y qué religiones no celebran la Pascua de Resurrección

La Pascua de Resurrección es una de las fechas más importantes de Semana Santa para muchos católicos y cristianos, ya que ese día domingo se conmemora cuando Jesús resucitó al tercer día de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia.

¿Qué religiones no celebran la Pascua de Resurrección?

Dentro de las religiones cristianas, existen algunas que no celebran la Pascua de Resurrección y no siguen el orden de fechas de Semana Santa impuesta por la Iglesia Católica, como los Testigos de Jehová, quienes durante estos días tan solo recuerdan y reflexionan sobre la muerte de Jesús, mas no su resurrección.

“Jesús nos mandó recordar su muerte, no su resurrección. Los testigos conmemoramos su muerte todos los años en la fecha en que él murió, según el calendario lunar de tiempos bíblicos“, señala el portal web oficial de esta religión.

Religiones que no celebran la Semana Santa

Existen muchas religiones distintas a las cristianas que no creen y no celebran la Semana Santa, como son:

Budismo

Hinduismo

Jainismo

Religión tradicional china

Judaísmo

Islam

Taoísmo

Chamanismo

Entre otros

Existen muchos países del mundo donde se es mayoritariamente de religiones no cristianas, como las nombradas anteriormente, por lo que no celebran la Semana Santa, estos son: Rusia, Japón, China, Arabia Saudita, Israel, Turquía, Tailandia, Marruecos, India, Indonesia, etc.