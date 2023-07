Las personas que no podrán votar en las próximas elecciones según la nómina del Servel

El Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina de personas que no serán incorporadas en el padrón electoral, es decir, aquellos que no podrán votar en el Plebiscito de Salidadel próximo 17 de diciembre.

¿Qué personas que no podrán votar en las próximas elecciones?

De acuerdo al Servel, no podrán votar en las próximas elecciones aquellas personas que, además de tener 90 años, no cuentan con su documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos 11 años. Esto, de acuerdo con la información que obtiene el Servicio Electoral desde el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además, son personas que no han votado en los últimos dos procesos electorales.

¿Cuál es el plazo para apelar?

El Servel dio plazo hasta el lunes 14 de agosto para que puedan reclamar quienes consideren haber sido ingresados erróneamente en la nómina especial de personas excluidas del padrón electoral.

También pueden realizar el trámite quienes tengan un familiar cercano o conocido que vaya a ser excluido.

El reclamo se puede realizar presencialmente en las direcciones regionales del Servicio Electoral o por medio de un correo electrónico a reclamos90@servel.cl, acompañando los antecedentes de la reclamación y fotografía por ambos lados de la cédula de identidad del elector o electora que será excluido del padrón.

¿Dónde revisar la nómina?

La nómina del Servel está en orden alfabético, para revisarla ingresa AQUÍ.