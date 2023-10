¿Qué pasa si no alcanzo a postular al FUAS? Esto debes saber del proceso de Admisión

En principio, este jueves 26 de octubre se iba terminar el periodo de postulación al FUAS, sin embargo, el plazo se extendió por una semana más hasta el 2 de noviembre. Este formulario es clave para los jóvenes que entrarán a estudiar en la educación superior durante el año 2024, ya que pueden obtener la Gratuidad y otros beneficios estudiantiles como becas y créditos de arancel.

No obstante, en el caso de que no alcances a llenar e FUAS incluso con la nueva extensión, no debes preocuparte, ya que tendrás una alternativa para poder acceder a los diferentes beneficios que ofrece el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Qué pasa si no alcanzo a llenar el FUAS?

Si no llenas el formulario del FUAS antes del 2 de noviembre tendrás que participar del segundo proceso de postulación , el que también te permitirá acceder a los beneficios del Mineduc.

¿Cuándo es el segundo periodo de postulación al FUAS?

El segundo periodo de postulación al FUAS será entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 2024.

Esto significa que las fechas en que podrías obtener beneficios estudiantiles serán mucho más tarde que los postulantes de la primera etapa. Por ello, la importancia de completar el formulario antes del 2 de noviembre.

Revisa las fechas claves del FUAS del primer y segundo periodo de postulación y sus resultados

Tanto si participas en el primer como en el segundo periodo de postulación al FUAS debes tener claras las siguientes fechas informadas por el Mineduc:

Primer periodo de postulación:

Fecha postulación: del 5 de octubre al 2 de noviembre de 2023

Resultados Nivel Socioeconómico: 21 de diciembre de 2023

Resultados de Preselección: 16 de enero de 2024

Resultados beneficios: 6 de marzo de 2024

Periodo de Apelación: del 6 al 21 de marzo de 2024

Segundo periodo de postulación:

Fecha postulación: del 15 de febrero al 14 de marzo del 2024

Resultados Nivel Socioeconómico: 18 de abril de 2024

Resultados beneficios: 30 de mayo de 2024

Periodo Apelación: del 30 de mayo al 14 de junio de 2024

¿Hasta cuándo se puede postular al FUAS y cómo hacer el trámite?

La postulación al FUAS se termina el jueves 2 de noviembre a las 14:00 horas y para hacer el trámite debes ingresar AQUÍ y dar clic en “Iniciar Sesión”.

Una vez adentro puedes acceder a la plataforma de postulación con tu RUT y contraseña o con ClaveÚnica en la parte de abajo. Posteriormente debes seleccionar el formulario correspondiente, en este caso el FUAS, y rellenar toda la información que se te solicita. Debes aceptar los términos y condiciones y dar clic en “Finalizar” para recibir un comprobante en tu mail.

Los documentos claves del FUAS: ¿Cómo sacar mi certificado de notas y la ficha social?

Uno de los requisitos para postular al FUAS es adjuntar tu certificado de notas, con lo que podrás saber cuál es tu NEM, el que se calcula promediando tus cuatro notas de la Enseñanza Media (si no están completas pon las que tienes hasta ahora). Para conseguir ese certificado en el Mineduc o en el Demre ingresa a este ENLACE.

Asimismo, un requisito clave para conseguir beneficios estudiantiles en Chile es conocer tu ficha social, es decir, tu tramo en el Registro Social de Hogares. Para saber cómo sacar tu cartola en el RSH debes ingresar AQUÍ.

En caso de que tengas documentos que aún no están disponibles, como la licencia de enseñanza media, solo debes subir un documento en blanco para completar ese campo y luego la plataforma actualizará la información de forma automática.