Este miércoles sorprendió una huelga iniciada por trabajadores que forman parte de los sindicatos de Walmart Chile.

Cabe mencionar que la cadena opera con importantes establecimientos como supermercados Lider, Express de Lider, aCuenta y Central Mayorista, lo que se notó el cierre de varios locales a nivel país.

¿Por qué hay huelga en Walmart? Paralización tiene decenas de supermercados cerrados

Según informó el medio BioBioChile, desde Wallmart aseguraron que, mientras dure la huelga, los supermercados cerrados serán 75, mientras 82 operarán parcialmente (de un total de 395 a lo largo del país).

La raíz de ello, se trataría una huelga que tiene como fin emplazar a la empresa y así solicitar “mejoras salariales, reajustes, bonos y la mantención y/o actualización de beneficios”.

Santiago, 10 julio 2024. Trabajadores del supermercado Lider se manifiestan durante el paro que mantiene cerrada la cadena de Supermercados. Marcelo Hernandez/Aton Chile

“No estamos para aceptar ninguna migaja. Desde el día uno teníamos toda la intención de llegar a un acuerdo con ellos (la compañía), pero ellos no quisieron avanzar. No es solamente la plata, sino también nuestra dignidad”, señaló el sindicato de la Federación Nacional Trabajadores Walmart al citado medio.

A pesar de lo anterior, desde el sindicato precisaron que “Estamos haciendo los esfuerzos para impactar lo menos posible a nuestros clientes, a quienes estaremos informando a través de nuestras plataformas de comunicación con las alternativas de abastecimiento más cercanas. Adicionalmente, nuestra plataforma digital lider.cl se encuentra operativa”.

La respuesta de Walmart

Desde Walmart aseguraron haber realizado “todos los esfuerzos” para evitar a toda costa una huelga, sin embargo, la oferta inicial fue rechazada por el sindicato. A pesar de ello, la empresa aseguró que esperan lograr “lo más pronto posible un acuerdo” en su diálogo con los representantes sindicales de Walmart.