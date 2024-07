Novedades en materia de educación durante este viernes 19 de julio, ya que el Colegio de Profesores convocó a un Paro Nacional.

Mediante su presidente, Mario Aguilar, el grupo dio a conocer el comunicado explicando las razones de esto, que apuntan a la violencia recibida por algunos docentes en su labor.

¿Cuándo será el Paro Nacional de Profesores?

El Colegio de Profesores llamó a Paro Nacional para el próximo 7 de agosto , en una paralización que será de 24 horas.

El gremio informó que la movilización es debido a hechos violentos que estarían sufriendo los docentes en Chile, buscando una pronta respuesta por parte del Gobierno.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, dijo que “hablamos del maltrato y acoso laboral desde la jefatura, agresiones por parte de estudiantes como de apoderados, agobio por una sobrecarga absurda de trabajo administrativo que obliga a realizarlo en horas extras”.

“Esto es una interpelación a quienes legislan y definen las políticas para que le den prioridad a este asunto, porque es muy grave lo que está ocurriendo con la convivencia escolar al interior de los colegios”, dijo Mario Aguilar.

Por lo mismo, el mandamás del Colegio de Profesores y Profesoras emplazó a La Moneda haciendo un llamado porque “queremos lograr que las autoridades aborden el tema”.

“Ya tuvimos los terribles suicidios de los colegas Katherine Yoma en Antofagasta y de Albano Muñoz en Molina, y no queremos que estas situaciones se repitan. Hay que detener esto ahora”, cerró.

¿Habrá marchas ese día?

Según declaró Mario Aguilar, la idea en esta paralización de 24 horas es convocar una jornada nacional de manifestaciones en todo Chile para decir “no más acoso, no más agobio, no más maltrato, no más violencia, no más agresiones”.

“Convocamos a un paro de 24 horas y también a marchar en las distintas ciudades y comunas del país”, concluyó.