Este jueves 22 de junio regresan las jornadas de rendición de la PAES de Invierno 2023, es en ese contexto que en la mañana será el turno de la prueba de Competencia Matemática 1, la cual tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos para contestar las 65 preguntas que contiene.

¿A qué hora es la prueba de Competencia Matemática 1?

El horario de la prueba de Competencia de la M1 según informa la programación del DEMRE, será este jueves 22 de junio a partir de las 09:00 AM horas de Chile, en tanto, por la diferencia horario en Rapa Nui la prueba iniciará a las 08:00 AM y en Magallanes a las 10:00 AM.

Programación de la PAES de Invierno:

Prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales:

15:00 horas de Chile.

Rapa Nui – 14:00 horas.

Magallanes – 16:00 horas.

¿Qué llevar y qué no a la rendición de pruebas?

Según lo indicado por el DEMRE, las siguientes cosas se deben llevar:

Documento de Identificación (Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte, según corresponda).

Tarjeta de Identificación impresa, con el local asignado.

Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar.

Mascarilla *

Alcohol gel *

*El uso de mascarilla y alcohol gel no será obligatorio durante la rendición de la PAES de Invierno. Aun así, y debido al alza de contagios por virus respiratorios, se sugiere su uso durante la rendición de las pruebas.

En tanto, no se permitirá el ingreso de los siguientes elementos:

Mochilas, bolsos.

Celulares, cámaras, artículos electrónicos.

Audífonos

Cualquier otro elemento no contemplado entre los permitidos.

¿Cuándo se publicarán los resultados de la PAES de Invierno?

Según señala el sitio web del DEMRE, los resultados de la PAES de Invierno 2023 serán publicados el próximo 21 de julio a partir de las 09:00 AM horas en acceso.mineduc.cl y demre.cl.