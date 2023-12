“Lleguemos a Cero. Todas y todos contamos para disminuir la violencia contra las mujeres” es es slogan de la nueva campaña impulsada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que busca la prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres.

La campaña #LleguemosACero se enfoca en aquellas acciones que cualquiera puede hacer para disminuir la violencia de género en Chile: Acompañar, intervenir, interpelar o denunciar cuando sea necesario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que alrededor de una cada tres mujeres en el mundo han sufrido de violencia física o sexual de su pareja, o terceros, en algún momento de su vida.

Los cuatro puntos clave de la campaña Lleguemos a Cero

181 organizaciones sociales vinculadas al trabajo de prevención y atención de mujeres que han vivido violencia participaron en las distintas conversaciones que crearon los ejes principales de la campaña Lleguemos a Cero.

Acompaña: No aislemos ni dejemos sola a una mujer que vive violencia, incluso si vuelve con el ex que no la trata bien. No la soltemos.

Interviene: Cuando enfrentemos situaciones en que la seguridad o integridad de una mujer esté en peligro, no miremos para otro lado. Actuemos sin exponer a nadie, especialmente a la mujer que lo vive.

Un simple gesto, como ofrecer cambiar el asiento a una mujer que está siendo acosada puede cambiarle el trayecto o el resto de su día.

Interpela: Si es tu propio amigo el que tiene actitudes controladoras, posesivas o agresivas contra su polola, pareja o esposa, no te quedes callado/a, habla con él, interpélalo, cuestiona sus actitudes.

Un comentario entre partes puede ser muy efectivo para detener manifestaciones de violencia que están normalizadas como el control.

Denuncia: Siempre que la integridad física o la vida de una mujer esté en riesgo, denunciemos. Cualquier persona puede hacerlo. Será decisión de la víctima ratificar o no una denuncia. Si ves una mujer en riesgo llama al 133.

Los avances en la prevención de la violencia contra las mujeres

Durante el lanzamiento de la campaña Lleguemos a Cero, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género destacó avances en la lucha contra la violencia de género en Chile.

Una de ellas es la reciente promulgación de la Ley Antonia o la Ley de reparación para las víctimas del femicidio, que entrega una pensión a hijos e hijas de mujeres víctimas de este delito.

Al mismo tiempo, se trabaja para impulsar la discusión sobre modificaciones a la normativa de sociedad conyugal y el proyecto de Ley de violencia integral.

Además, destacan que el presupuesto 2024 para el Ministerio, ya aprobado en el Congreso, experimentó un crecimiento del 1,7%. Este aumento se traduce en aumento de recursos a programas del del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para la atención integral de mujeres víctimas de violencia grave o extrema, residencias transitorias, atención psicoterapéutica, y representación jurídica.

Con ello, también se anunció la apertura de dos Centros de Atención y Reparación de Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual en Alto Hospicio y Coquimbo.

También la integración de las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas de Salud y el rediseño del Plan Nacional por Vidas Libres de Violencia de Género, entre otras medidas.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.