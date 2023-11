Este miércoles 8 y jueves 9 de noviembre se llevó a cabo el SIMCE 2023 para los alumnos y alumnas de 4° básico de todo el país, mientras que el próximo miércoles 15 y jueves 16 del mismo mes será el turno de los jóvenes de 2° medio, es en ese contexto que en RedGol te traemos todos los detalles de este sistema de evaluación de evaluación fundado en nuestro país el año 1968.

Hoy termina el Simce en la enseñanza básica: ¿Para qué sirven los resultados?

El SIMCE se llama así porque es acrónimo del Sistema de Medición de Calidad de la Educación y fue creado en 1968, según señala el sitio web del Mineduc, con el objetivo de institucionalizar diversas iniciativas en el ámbito de la evaluación que venían desarrollándose en nuestro país desde los años sesenta.

Dicho esto, ¿para qué sirven los resultados de esta prueba que evalúa los conocimientos de lenguaje y matemáticas? Según el mencionado sitio del Ministerio de Educación, esta prueba permite entregar información de los Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, ayudando a complementar el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, además que sitúan los logros de alumnos en un contexto nacional.

Así se puede contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional.

De este modo, los resultados de las pruebas Simce aportan información clave para que cada comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes.

Si deseas conocer más información con respecto a este proceso, te invitamos a comunicarte al número 600 225 4323 en la mesa de ayuda SIMCE.

El horario de atención de este servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los días de aplicación de 7:30 a 16:30 horas.

La mesa estará funcionando hasta el 24 de noviembre, para resolver consultas durante, antes y después de la aplicación Simce 2023.

Ministro Cataldo y la Región de Atacama: “Donde no hay condiciones para poder aplicarla no se va a aplicar”

La evaluación SIMCE de este año no ha estado exenta de polémicas, ya que, si bien se espera que en estos días de evaluación cerca de 500.000 estudiantes rindan este examen a lo largo del país, en la Región de Atacama el paro de docentes que va en 66 días y hace poco probable de que efectivamente pueda realizarse con éxito en la zona.

El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que “La condición particular de paralización hace poco probable de que efectivamente pueda llevarse con éxito. Sabemos que hay establecimientos educacionales -Cerca de 16- que sí van a poder hacerlo porque están activos, porque están funcionando. Obviamente donde no hay condiciones para poder aplicarla no se va a aplicar”.