Esto es lo que dice el horóscopo de hoy lunes 11 de diciembre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Tu inicio de semana comenzará de forma afortunada en lo que serán los asuntos laborales. Y además de esto durante este día lunes te sentirás muy inspirado y acertarás en la toma de decisiones obedeciendo más a tu intuición que a tus pensamientos racionales. Tendrás una gran suerte en tus viajes y relaciones.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Esta semana te planteará un desafío para que te sueltes un poco y así dejes de lado la prudencia que tanto te caracteriza. Y es que tendrás que jugártelo todo esta semana. No te preocupes y es que Júpiter te va a proteger y todo saldrá muy bien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Esta semana deberás superar la inestabilidad y temores para confiar más en ti mismo y dejar que el destino te lleve hacia donde tienes que llegar. En estos momentos y durante esta semana deberás dejar que tu intuición te guíe.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes tener mucho cuidado con tus enemigos que te acechan y también con las personas que te envidian. No bajes la guardia ni cuentes tus secretos a cualquiera ya que podrían utilizar tus vulnerabilidades en tu contra.

Leo (julio 23-agosto 22)

Esta semana tendrás que comenzar a aprender a contar con los demás y a negociar un poco más. Y es que necesitarás el apoyo de otros para que así las iniciativas y planes que tienes para que puedan salir adelante.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Esta semana será exitosa para ti en los asuntos del trabajo y las finanzas. Y es que estarás a punto de recoger los frutos de todo lo que has ido sembrando a lo largo de todas estas semanas y meses. Este año terminará bastante bien para ti, pero trata de no enredarte en cosas sin sentido.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

La influencia de Venus te traerá suerte y también favorecerá tus planes de esta semana. Esta misma te ayudará a alcanzar acuerdos y pactos con una relativa facilidad o a librarte de obstáculos que te estaban complicando un poco la vida.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu comienzo de semana será un poco movido y es que te tocará tocar fondo para poder darte cuenta de que estás en el camino equivocado. Los planetas te favoreceran y prontamente vas a resurgir nuevamente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Otra nueva semana te verás protegido por el Sol y es que el astro está transitando por tu signo y te ayudará a que tengas diversos logros. Tendrás bastantes buenos momentos en el terreno económico y solidez en el ámbito financiero.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Éxitos en tu semana se vienen asomando y es que a pesar de las luchas que te esperan dentro de estos días la ayuda será constante y es que no estarás solo. Es importante que confíes en ti mismo y seas optimista.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Está semana vuelves al trabajo con una gran energía y con bastantes ganas de hacer cosas. En tu interior sabes que esto hará que se acerquen cosas buenas en tu vida por las que vale la pena luchar y correr toda clase de riesgos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estás con una sensación de que tus trabajos y sacrificios no dan frutos o no los que tu esperabas que merecías o incluso llegas a pensar que si los dan pero son otras personas los que lo recogen no tú. Esta semana comenzarás con una mentalidad más o menos pesimista pero poco a poco hallarás motivaciones para así seguir adelante. No te preocupes terminarás el año dándolo todo y más.