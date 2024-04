Horóscopo de hoy

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

A lo largo del día de hoy se te van a presentar problemas o situaciones no previstas que te complicarán las cosas, aunque al final podrás resolver todo tras mucho sacrificio. Actúa con mucha prudencia en las iniciativas financieras.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy te verás asaltado por la nostalgia o melancolía, que te van a afectar a la vida familiar o sentimental. Aunque todo vaya bien en tus asuntos mundanos y sea un día bueno, algo te va a preocupar en la vida íntima. Pero te conviene confiar en tu suerte.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy tu inteligencia brillará en los asuntos relacionados con el trabajo y el dinero. Serás capaz de darle la vuelta a una situación que parecía perdida, o de imponerte y triunfar cuando todo estaba en tu contra. Ahora más que nunca debes fiarte de tu talento, pero también de tu intuición.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque la razón esté de tu parte, no trates de exigir tus derechos por la fuerza. En realidad, te irá mucho mejor actuando de forma más diplomática, al menos en este momento. Estás en un gran momento de suerte, aunque no te lo parezca, y allí donde no puedas llegar, algún ser querido lo hará por ti.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy podrás demostrar algo que tienes en gran abundancia, pero que no sueles exhibir, tu gran corazón. En secreto vas a ayudar a un ser querido que está sufriendo un problema, pero no querrás que se enteren las personas que te rodean porque no quieres que conozcan tu punto más humano y vulnerable.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy tendrás que hacer una elección difícil, entre actuar con rectitud, aunque te suponga pasar grandes dificultades; o ir por caminos mucho más fáciles y que te lleven fácilmente al éxito, aunque no sean tan honestos. Sin duda tú preferirás la rectitud, pero los demás no lo van a comprender.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Serás el signo más afortunado del día, el más predispuesto a la suerte, y también a hacer realidad alguna ilusión. También tendrás un excelente momento para tomar iniciativas relacionadas con el trabajo o los asuntos financieros. Ánimo, el éxito va a estar contigo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Donde ayer era todo tristeza y preocupación, hoy podría ser todo lo contrario. Te espera una gran alegría relacionada con el amor o el ámbito familiar, y si el destino en estos días te ha alejado a algún ser muy querido es porque eso te convenía.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy te esperan grandes sorpresas, que en muchos casos no serán buenas, porque el destino te va a mostrar ante tus ojos la gran mezquindad que muchas veces te rodea. Mientras tú te esfuerzas por hacer lo correcto y ayudar a tus seres más queridos, otros te envidian y se esfuerzan en hacerte daño.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un éxito profesional está muy cerca de tus manos, aunque no tanto como crees, aún no es el momento de cantar victoria. No subestimes a tus adversarios o a las dificultades, sin duda tú puedes con las dos cosas, pero aún no has llegado a la meta. Sé paciente.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ten cuidado con las traiciones, sobre todo si se relacionan con la economía. Te rodean personas oscuras que se dicen buenos amigos tuyos, pero en el fondo están deseando aprovecharse de tu buen corazón. Debes ser más astuto, no muestres tus intenciones tan fácilmente y ten mucho cuidado con socios.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Deja que el destino te marque el camino que debes seguir, aunque no siempre sea aquel que más te gusta. Cuando tú sigues tus deseos, casi siempre te equivocas o te complicas la vida, sin embargo, cuando es el destino quien te pone los caminos, suele acertar de pleno, aunque no sea la solución que tú hubieras preferido.