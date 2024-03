Mercurio retrógrado es un fenómeno que ocurre tres veces al año y está ad portas de comenzar el primero, desde este martes 2 de abril hasta el 25 del mismo mes y será sobre Aries.

El próximo será del 5 al 28 de agosto y el último de este año será desde el 26 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

Aries (marzo 21 – abril 20)

Lo que más quieres en este momento es conseguir paz en tu familia. Ciertos asuntos han llevado a la desunión y el ambiente se siente alterado.

Tauro (abril 21 – mayo 20)

Podría pasar algo que ponga en el limbo tu relación, pero es mejor veas las cosas tal como son para que se exponga todo.

Géminis (mayo 21 – junio 21)

Las cosas finalmente resultarán tan y como lo querías, comenzarán a tomar forma y el rompecabezas encajará perfectamente.

Cáncer (junio 22 – julio 22)

Recibirás una pequeña sorpresa que te ayudará a olvidar por un momento los malos ratos que has debido soportar.

Leo (julio 23 – agosto 22)

Permanecer en silencio es más que suficiente para que se entienda tu postura. No hará falta que digas ni una palabra para que esa persona entienda la indirecta.

Virgo (agosto 23 – septiembre 22)

No hagas más de lo que te corresponde y no asumas responsabilidades que no son tuyas. Busca un equilibrio para no estresarte.

Libra (septiembre 23 – octubre 22)

Concreta lo que sea necesario para dejar atrás las responsabilidades que te estresan diariamente. Busca un escape para relajarte.

Escorpio (octubre 23 – noviembre 21)

La gran energía que sentirás te dará las fuerzas para entablar una conversación con una persona con la que siempre chocas, con la que nunca llegas a un acuerdo.

Sagitario (noviembre 22 – diciembre 21)

No te alteres con la cotidianeidad al volver a la rutina. No intentes solucionar inmediatamente las cosas que quedaron pendientes.

Capricornio (diciembre 22 – enero 20)

Llegar a eso que estás viviendo te ha costado bastante, porque han debido aprender a alcanzar un equilibrio.

Acuario (enero 21 – febrero 19)

Una persona cercana a ti podría vivir un momento delicado y eso te afectará, porque sentirás preocupación. Toma las cosas con calma.

Piscis (febrero 20 – marzo 20)

Eres una persona sincera y eso no es malo, pero a veces tus palabras son tan directas que toman de sorpresa a los demás y puede caer mal en algunos.