Tal como había sido anunciado por Essbio, desde las 15:00 horas de este martes 12 de diciembre comenzó un masivo corte de agua programado en varias comunas de la Región del Biobío.

En particular, varias zonas de Concepción, Talcahuano y Hualpén sufrirán con el corte del suministro de agua por largas horas. Para enfrentar el problema, la empresa dispuso de más de 60 estanques móviles de distribución de agua.

¿Hasta qué hora dura el corte de agua en Concepción, Talcahuano y Hualpén?

El corte de agua en las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén comenzó a las 15:00 horas de este martes y se termina a las 6:00 horas del miércoles 13 de diciembre .

Cabe recordar que este corte estaba programado por Essbio desde hace un tiempo. Esto con el fin de renovar un tramo importante del sistema de conducción de agua potable, el que asegura la distribución del suministro en varios puntos del Gran Concepción.

Cabe recordar que una vez que el servicio regrese durante la mañana, es posible que los primeros chorros de agua salgan con algo de turbiedad. Ante ello, es recomendable que dejes correr un poco la llave y en breves segundos esta situación debería normalizarse.

¿En qué zonas se corta el agua en la Región del Biobío?

Según informó la empresa Essbio, las zonas afectadas sin suministro de agua en Concepción, Talcahuano y Hualpén son las siguientes:

Concepción:

El Golf.

Lomas Verdes.

Lomas de San Andrés.

Lorenzo Arenas Parque Industrial Comercial San Andrés.

Hualpén

Cerro Verde.

Club Hípico.

Colón 9000.

Conjunto residencial Cristóbal Colón.

Parque Las Américas.

Presidente Bulnes Ex Lan B.

Presidente Joaquín Prieto.

Presidente Joaquín Prieto (ex Lan B).

Presidente Joaquín Prieto (ex Lan C).

René Schneider.

Villa Acero.

Parque Central.

Valle Santa María.

Talcahuano

Mall Plaza Trébol, Camino al Aeropuerto.

Sector Denavi Sur.

Brisas del Sol.

Santa Leonor.

Para saber con exactitud si tu vivienda está siendo afectada con el corte de agua programada puedes ingresar al sitio web de Essbio en este ENLACE. Una vez adentro debes bajar por la pestaña a la sección “Información De Cortes Programados y Emergencias” y podrás buscar tu propiedad por el número del servicio, o por región y localidad.

También, desde la empresa hicieron un llamado a que por Twitter (actualmente X) les envíen un mensaje directo (DM) indicando el número del servicio para ver si tu vivienda está sin agua.

¿Dónde puedo encontrar los estanques móviles de agua en Concepción, Talcahuano y Hualpén?

Para enfrentar el corte de agua, Essbio recomendó que cada persona junte 5 litros de agua. En caso de que no la uses, no la vayas a botar, sino que la recomendación es que la reutilices.

Además, la compañía anunció un plan de mitigación con 69 estanques móviles en las tres comunas de la Región del Biobío, los que se ubicarán justamente en las zonas en las que no se encuentra disponible el servicio.

Si quieres ver cada uno de los puntos en los que podrás tener agua en tu comuna o barrio ingresa AQUÍ. A continuación también te dejamos la zona detallada y la dirección en cada una de las localidades:

Suministro de agua en Concepción

Suministro de agua en Talcahuano

Suministro de agua en Hualpén